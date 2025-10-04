Odeurs et mémoires Médiathèque Quai Des Mondes Mondeville

Odeurs et mémoires Médiathèque Quai Des Mondes Mondeville samedi 4 octobre 2025.

Odeurs et mémoires Samedi 4 octobre, 14h30 Médiathèque Quai Des Mondes Calvados

Entrée gratuite, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:30:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T14:30:00 – 2025-10-04T17:00:00

Dialogue entre le parfumeur Johann Vitrey-Tardif et l’anthropologue Joël Canday autour du lien entre la mémoire et les odeurs.

La rencontre sera suivie d’ateliers pour découvrir comment fonctionne l’odorat.

Médiathèque Quai Des Mondes 4 Rue Calmette, 14120 Mondeville, France Mondeville 14120 Calvados Normandie 0231356620 https://bibliotheques.caenlamer.fr/Default/caen-la-mer-bib [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mondeville.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0231356620 »}]

Biblis en folie 2025

Lisa Lélouard