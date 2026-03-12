Odezenne, Yelle, Melba Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement

Odezenne, Yelle, Melba

Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 38 – 38 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Nés sous le signe de l’hexagone, les trois artistes à l’affiche de ce premier Samedi des Nuits prouvent avec brio qu’il n’y a pas que le décor qui évolue en France mais aussi la mentalité.

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Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

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English :

Born in France, the three artists on the bill for this first Samedi des Nuits brilliantly prove that it?s not just the scenery that changes in France, but also the mentality.

L’événement Odezenne, Yelle, Melba Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-12 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme