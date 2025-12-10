ODH Brûlon

ODH

Route de Viré Brûlon Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 15:00:00

fin : 2026-03-22 17:30:00

Date(s) :

2026-03-22

Musique Classique

L’ODH 72 c’est une véritable famille composée d’instrumentistes de tous âges, amateur.rices, passionné.es et animé.es par un seul objectif le plaisir de jouer de la musique…et de la partager ! L’ambiance chaleureuse et festive au sein de l’orchestre, la bonne humeur visible et communicative lors de nos prestations, et le son de notre formation pas comme les autres, enthousiasment chaque saison aussi bien notre public néophyte que mélomane.

Présence de l’Orchestre d’Harmonie de La Vègre et de la Banda de Chantenay-Villedieu ‘Dragon’s Band’ .

Route de Viré Brûlon 72350 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 26 86 25 culture@cc-lbn.fr

English :

Classical Music

