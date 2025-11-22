ODINO #FLOW# Versailles Palais des Congrès Versailles

ODINO #FLOW# Samedi 22 novembre, 20h30 Versailles Palais des Congrès Yvelines

Embarquez pour ce concert magique, où l’harmonie des instruments et des voix se construit devant vous de façon fascinante, dans un Flow d’émotions qui pourrait aussi inspirer les humains.

Plus qu’un concert, cette soirée est un voyage dans l’harmonie, où la magie des instruments et des voix se crée devant vous, par les mots du chef d’orchestre Sylvain AUDINOVSKI.

Au son des passerelles entre la musique classique et les mashups musicaux qui ont fait la réputation de Sylvain et des musiciens de l’orchestre ODINO, les 70 voix chaleureuses du Chœur Bonsaï sublimeront l’émotion de cette soirée exceptionnelle.

Versailles Palais des Congrès 10 rue de la chancellerie 78000 versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France

NOUVEAU CONCERT – L’œuvre collective de Bach à Björk concert