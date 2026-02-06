Odizia Festival 6MIC salle des musiques actuelles Aix-en-Provence

Odizia Festival

Du vendredi 13 au dimanche 15 mars 2026 de 18h à 3h. 6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 45 EUR

Odizia Festival revient pour sa 4ᵉ édition les 13 et 14 mars 2026 au 6MIC d’Aix-en-Provence. Thème 2026 The Aztec Prophecy, une immersion mythique portée par 25 artistes house, locaux et internationaux.

Devenu un rendez-vous majeur de la scène house à Aix-en-Provence, Odizia Festival revient pour sa quatrième édition avec une ambition renforcée. Après l’Égypte, la Grèce Antique et le Japon, le festival explore en 2026 l’univers mystique des civilisations aztèques à travers le thème The Aztec Prophecy.



Les 13 et 14 mars 2026, le 6MIC accueillera près de 6 000 festivaliers dans deux salles dédiées, transformées par une scénographie immersive mêlant décors monumentaux et jeux de lumières inspirés des mythes aztèques.



Avec 25 artistes, le line-up met à l’honneur la diversité de la scène house, en réunissant talents internationaux, figures locales et artistes émergents. Fidèle à sa mission, Odizia Festival soutient la nouvelle génération tout en dynamisant le territoire aixois à l’échelle régionale, nationale et internationale.

Engagé et accessible, le festival propose un cadre inclusif et sécurisé, une politique de tolérance zéro face aux comportements discriminants, des équipes de prévention, des navettes gratuites et des dispositifs adaptés aux personnes à mobilité réduite.



// Programmation /

● Vendredi 13 mars

MONT ROUGE • AMOUR PROPRE B2B RAPHAEL PALACCI • AUGIS • PIAZZA • RSQUARED • SOWA • BRÜSC • CARLA MO • THEO VOYER + d’artistes à venir.

● Samedi 14 mars

BENJA • MELOKO B2B KONVEX • WESTEND B2B ROMAIN DARY • ALEX VERGNET • GALBINUS • LUNAA • MAMBA SKAR B2B KANNY WHITE • VALENTINE GROOVE B2B LIZY + d’artistes à venir. .

6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Odizia Festival returns for its 4th edition on March 13 and 14, 2026 at 6MIC in Aix-en-Provence. Theme 2026: The Aztec Prophecy, a mythical immersion by 25 local and international house artists.

