Odorico et l’art de la mosaïque, Dinard – Mosaïques Odorico, Dinard

Informations pratiques

Odorico et l’art de la mosaïque 19 et 20 septembre Dinard – Mosaïques Odorico Ille-et-Vilaine

Maximum 30 personnes. Les visites sont toutes gratuites mais nécessitent un dépôt de garantie obligatoire de 5€ sur le site https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

De l’entrée des boutiques les plus luxueuses, au paillasson d’hôtels plus humbles, les œuvres de cette famille d’immigrés italiens ne cessent d’illuminer façades et sols tout au long de votre visite. Parcourez les rues du centre-ville à la recherche de ces merveilles de couleurs et de formes, créées par ces célèbres mosaïstes. Cette visite vous permettra de découvrir la superbe mosaïque d’un des premiers hôtels de Dinard.

Dinard – Mosaïques Odorico 35800, Dinard Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.dinardemeraudetourisme.com/ »}] Au début du 20ème siècle, Isidore Odorico (1893-1945), célèbre mosaïste rennais d’origine italienne, reprend la direction de l’entreprise familiale et ouvre trois succursales à Angers, Nantes et Dinard.

De l’entrée des boutiques les plus luxueuses, au paillasson d’hôtels plus humbles, les œuvres de cette famille d’immigrés italiens ne cessent d’illuminer façades et sols tout au long de votre visite.…

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