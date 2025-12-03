ODP TALENCE #11 – JEUDI – PARC PEIXOTTO – PLEIN AIR Talence

ODP TALENCE #11 – JEUDI Début : 2026-06-11 à 18:00. Tarif : – euros.

FESTIVAL PRODUCTION PRÉSENTE : ODP TALENCE #11 – JEUDIDu 11 au 14 juin 2026, le festival ODP Talence revient pour sa 11e édition !Quatre jours de concerts pop-rock au profit des Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France.Au programme : des artistes de renom, de jeunes talents à découvrir, un public fidèle et familial, et le village Ociane Matmut ODP Kids, un espace entièrement dédié aux familles pour plonger dans l’univers passionnant des sapeurs-pompiers à travers des animations encadrées et ludiques. Sans oublier les showcases gratuits RTL2 Pop-Rock Live du dimanche !Depuis 2015, 483 000 € ont déjà été reversés aux orphelins des sapeurs-pompiers.Ensemble, faisons grandir la solidarité ! PROGRAMMATIONJeudi 11 juin 2026 : LOUANE BEN MAZUE STYLETOVendredi 12 juin 2026 : YANN MULLER CHRISTOPHE MAE CALEMA LUIZASamedi 13 juin 2026 : JEAN LOUIS AUBERT SKIP THE USE LILLY WOOD AND THE PRICKDimanche 14 juin 2026 (gratuit) : Plateau RTL2 – artistes annoncés au printemps 2026.

PARC PEIXOTTO – PLEIN AIR . 33400 Talence 33