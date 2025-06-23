Odyssée À VUE Théâtre l’Odyssée Périgueux

Tout est là, sur le plateau, à vue ; objets, corps, créations sonores et lumières

composées en live. D’un monticule de matières brutes, six tableaux de magie

performative vont se succéder. Tels des alchimistes, la quintessence magique

est extraite de ces matières premières et d’objets ordinaires. La magie sera

poussée vers la performance dans une démarche singulière et expérimentale,

en déjouant les protocoles de la magie traditionnelle pour mieux les réinventer.

Le geste précis, le regard aiguisé, le corps est mis à l’épreuve dans

un engagement total et un rapport direct à la magie.

Tour à tour, complémentaire, interchangeable, le tandem de magiciens joue

de sa gémellité et de sa dextérité, accompagné par quatre interprètes –

complices. .

Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

