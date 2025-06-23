Odyssée À VUE Théâtre l’Odyssée Périgueux
Odyssée À VUE Théâtre l'Odyssée Périgueux vendredi 16 janvier 2026.
Odyssée À VUE
Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne
Tarif : 25 EUR
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16
2026-01-16
Tout est là, sur le plateau, à vue ; objets, corps, créations sonores et lumières
composées en live. D’un monticule de matières brutes, six tableaux de magie
performative vont se succéder. Tels des alchimistes, la quintessence magique
est extraite de ces matières premières et d’objets ordinaires. La magie sera
poussée vers la performance dans une démarche singulière et expérimentale,
en déjouant les protocoles de la magie traditionnelle pour mieux les réinventer.
Le geste précis, le regard aiguisé, le corps est mis à l’épreuve dans
un engagement total et un rapport direct à la magie.
Tour à tour, complémentaire, interchangeable, le tandem de magiciens joue
de sa gémellité et de sa dextérité, accompagné par quatre interprètes –
complices. .
Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
