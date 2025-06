Odyssée ABOUT LOVE AND DEATH Théâtre l’Odyssée Périgueux 2 décembre 2025 20:00

Dordogne

Odyssée ABOUT LOVE AND DEATH Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 20:00:00

fin : 2025-12-02 21:20:00

Date(s) :

2025-12-02

Chorégraphe hors-pair, dramaturge de Pina Bausch, l’Allemand Raimund Hoghe

(1949-2021) a marqué d’une empreinte profonde et singulière le monde de la

danse. Avec About Love and Death, Emmanuel Eggermont ravive quelques

fragments des pièces du mentor avec lequel il collabora durant quinze ans.

L’amour et la mort y jouent un rôle prépondérant. Ce solo élégiaque, voué à un

maître cher, est un questionnement sur la filiation. Il ne s’agit pas ici de reproduire,

de dupliquer. En revenant à l’œuvre de Hoghe, Eggermont la réinvestit, l’emplit

d’un souffle nouveau. Digresse. Trace sa voie. Dans le souvenir de la création

passée, une création neuve prend forme. En même temps que le maître revit,

le disciple s’accomplit. L’héritage se métamorphose, bourgeonne, fleurit. .

Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

English : Odyssée ABOUT LOVE AND DEATH

German : Odyssée ABOUT LOVE AND DEATH

Italiano :

Espanol : Odyssée ABOUT LOVE AND DEATH

L’événement Odyssée ABOUT LOVE AND DEATH Périgueux a été mis à jour le 2025-06-19 par OT Communal de Périgueux