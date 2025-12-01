Odyssée AILLEURS Théâtre l’Odyssée Périgueux

Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne

Vous avez été séduits par le ciné-concert Crin Blanc de la Compagnie Anaya

proposé en décembre 2024 ? Alors laissez-vous embarquer par sa dernière

création ! Cette fois-ci, c’est le film d’animation Ailleurs de Gints Zilbalodis,

sorti en 2020, qui sera le support de ce ciné-concert captivant. Le film

d’animation suit les aventures d’un garçon arrivé par accident sur une île

imaginaire. Guitares classique ou électrique, chant aérien, accordéon cristallin

et percussions rock tisseront la trame sonore de ce nouvel univers envoûtant. .

Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

