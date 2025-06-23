Odyssée ANNONCIATION UN TRAIT D’UNION LARMES BLANCHES Théâtre l’Odyssée Périgueux

Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : – – 30 EUR

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Mon premier est une Annonciation, mon deuxième est Un trait d’union, mon

troisième est constitué des Larmes blanches et mon tout est un prestigieux

triptyque de danse contemporaine signé Angelin Preljocaj.

C’est un retour aux sources que propose, en toute intimité, Angelin Preljocaj.

Pour cette soirée exceptionnelle, le chorégraphe a souhaité revenir sur ses pas

au fil de trois pièces maîtresses qui ont façonné son écriture. Annonciation

(1995) ou l’annonce de sa future maternité faite à la Vierge Marie par l’Archange

Gabriel, est une pièce pour deux danseuses dont la sensualité naît des

mouvements très stylisés. A contrario, Un trait d’union (1989), pièce pour deux

danseurs, met en exergue la puissance et la tension qu’il peut y avoir dans la

quête de l’autre. La trilogie se clôt avec Larmes blanches (1985) dans laquelle

deux couples baroques se déchirent avec virtuosité dans une gestue .

Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

