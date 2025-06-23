Odyssée ANNONCIATION UN TRAIT D’UNION LARMES BLANCHES Théâtre l’Odyssée Périgueux
Mon premier est une Annonciation, mon deuxième est Un trait d’union, mon
troisième est constitué des Larmes blanches et mon tout est un prestigieux
triptyque de danse contemporaine signé Angelin Preljocaj.
C’est un retour aux sources que propose, en toute intimité, Angelin Preljocaj.
Pour cette soirée exceptionnelle, le chorégraphe a souhaité revenir sur ses pas
au fil de trois pièces maîtresses qui ont façonné son écriture. Annonciation
(1995) ou l’annonce de sa future maternité faite à la Vierge Marie par l’Archange
Gabriel, est une pièce pour deux danseuses dont la sensualité naît des
mouvements très stylisés. A contrario, Un trait d’union (1989), pièce pour deux
danseurs, met en exergue la puissance et la tension qu’il peut y avoir dans la
quête de l’autre. La trilogie se clôt avec Larmes blanches (1985) dans laquelle
deux couples baroques se déchirent avec virtuosité dans une gestue .
Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
