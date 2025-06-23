Odyssée BALLAKÉ SISSOKO & PIERS FACCINI Théâtre l’Odyssée Périgueux

Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : – – 30 EUR

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

2026-04-30

Il est des alliances artistiques dont l’évidence saute aux yeux et parfois aussi

aux oreilles. C’est le cas de celle qui unit le maître de la kora Ballaké Sissoko

et le talentueux songwriter anglo-italien Piers Faccini. S’étant rencontrés au

milieu des années 2000, via leur maison de disque commune à l’époque

(Label Bleu), les deux hommes unis désormais au sein du label No Format –

se connaissent et s’apprécient depuis longtemps. En 2020, Ballaké Sissoko

a invité Piers Faccini à chanter une chanson en bambara ( Kadidja ) pour son

album collaboratif Djourou, sorti en 2021. Peu après, Piers Faccini a composé

une autre chanson pour eux deux, The Fire Inside . Le duo s’est alors décidé

à réaliser un album entier, paru début 2025. Depuis ils enchantent les scènes

du monde avec leur dialogue musical subjuguant. .

Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

