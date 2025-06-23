Odyssée BOITE A CORDEES Théâtre l’Odyssée Périgueux
Odyssée BOITE A CORDEES Théâtre l’Odyssée Périgueux vendredi 3 avril 2026.
Odyssée BOITE A CORDEES
Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne
Tarif : – – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 10:00:00
fin : 2026-04-03 11:00:00
Date(s) :
2026-04-03
Mme Paule et Michel, deux violonistes virtuoses, vont de ville en ville pour
tenter de percer les secrets des cordes sur les émotions. Leur laboratoire
itinérant leur permet de confronter le public avec leurs expériences sonores
et musicales. En bons scientifiques, ils ont plusieurs cordes à leur violon.
Ils explorent les facettes de leurs instruments en tirant toutes les ficelles
d’un répertoire musical très contrasté. De Vivaldi à la musique contemporaine,
en passant par l’expérimentation sonore et l’improvisation, tout est dans
leurs cordes.
Comment agissent ces fameuses cordes sensibles sur nos émotions ?
Pourquoi et comment réagissent-elles lorsqu’elles sont frottées, pincées,
écrasées, jouées ? Accompagnés de dispositifs visuels farfelus ou poétiques,
ils tenteront devant le public de découvrir, enfin, le mystère des cordes
sympathiques ! .
Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
English : Odyssée BOITE A CORDEES
German : Odyssée BOITE A CORDEES
Italiano :
Espanol : Odyssée BOITE A CORDEES
L’événement Odyssée BOITE A CORDEES Périgueux a été mis à jour le 2025-08-10 par OT Communal de Périgueux