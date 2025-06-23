Odyssée BOITE A CORDEES Théâtre l’Odyssée Périgueux

Odyssée BOITE A CORDEES Théâtre l’Odyssée Périgueux vendredi 3 avril 2026.

Odyssée BOITE A CORDEES

Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : – – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 10:00:00

fin : 2026-04-03 11:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Mme Paule et Michel, deux violonistes virtuoses, vont de ville en ville pour

tenter de percer les secrets des cordes sur les émotions. Leur laboratoire

itinérant leur permet de confronter le public avec leurs expériences sonores

et musicales. En bons scientifiques, ils ont plusieurs cordes à leur violon.

Ils explorent les facettes de leurs instruments en tirant toutes les ficelles

d’un répertoire musical très contrasté. De Vivaldi à la musique contemporaine,

en passant par l’expérimentation sonore et l’improvisation, tout est dans

leurs cordes.

Comment agissent ces fameuses cordes sensibles sur nos émotions ?

Pourquoi et comment réagissent-elles lorsqu’elles sont frottées, pincées,

écrasées, jouées ? Accompagnés de dispositifs visuels farfelus ou poétiques,

ils tenteront devant le public de découvrir, enfin, le mystère des cordes

sympathiques ! .

Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

English : Odyssée BOITE A CORDEES

German : Odyssée BOITE A CORDEES

Italiano :

Espanol : Odyssée BOITE A CORDEES

L’événement Odyssée BOITE A CORDEES Périgueux a été mis à jour le 2025-08-10 par OT Communal de Périgueux