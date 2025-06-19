Odyssée BÒSC Théâtre le Palace Périgueux

Odyssée BÒSC Théâtre le Palace Périgueux vendredi 6 mars 2026.

Odyssée BÒSC

Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux Dordogne

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Bòsc est le fruit d’une rencontre autour d’un territoire et de ses bordures,

de sa langue, de ses chants, de ses tempéraments, de ses rythmes singuliers.

C’est un concert qui prend le temps de la veillée, qui tend l’oreille aux récits

des timbres et des voix nues, aux forces singulières des plaintes et des

complaintes, entre la musique et le silence. C’est parfois aussi la masse,

le vibrant, le bourdon dansé au fond ventre.

À partir d’un ancrage commun dans le terreau des musiques traditionnelles,

les cinq musiciennes de Bòsc proposent une interprétation de chants

du sud massif central (Quercy, Rouergue et Cantal) confrontant d’autres

pratiques, plus spécifiques à chacune, issues des musiques contemporaines,

expérimentales, baroques ou du conte. .

Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

English : Odyssée BÒSC

German : Odyssée BÒSC

Italiano :

Espanol : Odyssée BÒSC

L’événement Odyssée BÒSC Périgueux a été mis à jour le 2025-06-19 par OT Communal de Périgueux