Odyssée BÒSC Théâtre le Palace Périgueux vendredi 6 mars 2026.
Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux Dordogne
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
2026-03-06
Bòsc est le fruit d’une rencontre autour d’un territoire et de ses bordures,
de sa langue, de ses chants, de ses tempéraments, de ses rythmes singuliers.
C’est un concert qui prend le temps de la veillée, qui tend l’oreille aux récits
des timbres et des voix nues, aux forces singulières des plaintes et des
complaintes, entre la musique et le silence. C’est parfois aussi la masse,
le vibrant, le bourdon dansé au fond ventre.
À partir d’un ancrage commun dans le terreau des musiques traditionnelles,
les cinq musiciennes de Bòsc proposent une interprétation de chants
du sud massif central (Quercy, Rouergue et Cantal) confrontant d’autres
pratiques, plus spécifiques à chacune, issues des musiques contemporaines,
expérimentales, baroques ou du conte. .
Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
