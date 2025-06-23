Odyssée CARMEN. Théâtre l’Odyssée Périgueux

Odyssée CARMEN. Théâtre l'Odyssée Périgueux vendredi 23 janvier 2026.

Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : – – 30 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Ce Carmen. est une pièce théâtrale chantée qui nous parle de l’opéra de Bizet ;

et pour autant, c’est une remarquable adaptation de ce chef-d’œuvre pour

une chanteuse et cinq musiciennes.

Sur scène, une oratrice la charismatique Rosemary Standley, chanteuse

des groupes Moriarty et Birds on a Wire présente Carmen dans son contexte

de création et ses résonances actuelles. Elle nous conte avec humour l’un

des opéras les plus connus au monde, chante et endosse plusieurs rôles

pour retracer le destin de cette héroïne, gitane au tempérament de feu, éprise

de liberté. Avec cette pièce absolument jubilatoire, c’est la quintessence

de Carmen que nous offre ici le metteur en scène François Gremaud ! .

Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

