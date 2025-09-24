Odyssée Cezanne Colloque international Auditorium de la Bastide du Jas de Bouffan Aix-en-Provence

Odyssée Cezanne Colloque international Auditorium de la Bastide du Jas de Bouffan Aix-en-Provence mercredi 24 septembre 2025.

Odyssée Cezanne Colloque international

Du mercredi 24 au samedi 27 septembre 2025. Auditorium de la Bastide du Jas de Bouffan 4 Rue de Valcros Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-24

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-24

En juillet 2025, le Centre Cézannien de Recherche s’installe au Jas de Bouffan un lieu dédié à la valorisation de l’œuvre de Paul Cezanne, inauguré par le colloque international Odyssée Cezanne .

En juillet 2025, le Centre Cézannien de Recherche et de documentation (CCRD), rattaché à la Société Paul Cezanne, s’installe dans la ferme du Jas de Bouffan avec le concours de la Ville d’Aix-en-Provence.



En charge de la gestion du catalogue raisonné, le Centre sera un lieu de recherche consacré entièrement à la documentation et la valorisation des œuvres de Paul Cezanne.



La Société Paul Cezanne organise son colloque inaugural, Odyssée Cezanne , dans le nouvel auditorium du Jas de Bouffan.



Après sa mort, Cezanne reste longtemps oublié dans sa terre natale. Sa reconnaissance internationale se fait dans les grandes capitales européennes et aux États-Unis. Une véritable odyssée qui a porté ses œuvres à être vues et étudiées autour du globe.



Grâce à la participation de plusieurs conservateurs et conservatrices, historiens et historiennes d’art de plusieurs institutions internationales, il sera possible de retracer cette odyssée, analysant l’étude et la diffusion des œuvres de Cezanne dans différents pays et dans d’autres disciplines artistiques. .

Auditorium de la Bastide du Jas de Bouffan 4 Rue de Valcros Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

In July 2025, the Cézanne Research Centre opens at the Jas de Bouffan: a place dedicated to the study and promotion of Paul Cezanne’s work, inaugurated with the international conference Odyssée Cezanne .

German :

Im Juli 2025 zieht das Centre Cézannien de Recherche in Jas de Bouffan ein: ein Ort, der der Aufwertung des Werks von Paul Cezanne gewidmet ist und mit dem internationalen Kolloquium « Odyssée Cezanne » eingeweiht wird.

Italiano :

Nel luglio 2025, il Centre Cézannien de Recherche si è trasferito al Jas de Bouffan: un luogo dedicato alla promozione dell’opera di Paul Cezanne, inaugurato dal simposio internazionale « Odyssée Cezanne ».

Espanol :

En julio de 2025, el Centre Cézannien de Recherche se trasladó al Jas de Bouffan: un lugar dedicado a la promoción de la obra de Paul Cezanne, inaugurado con el coloquio internacional « Odyssée Cezanne ».

L’événement Odyssée Cezanne Colloque international Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence