Chuelles

odyssée chamanique et artistique

Chuelles Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-25 16:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Odyssée chamanique et artistique

Au temps de la Pentecôte,

Une Célébration chamanique joyeuse et vibrante

sous le signe de l’Afrique

Dans ces temps troublés, venons unir nos Esprits

pour chanter et danser notre Alliance avec le Vivant

du samedi 23 au lundi 25 Mai 2026 à Chuelles (45)

Célébrations chamaniques et voyages subtils

– Célébrations chamaniques dans la tradition africaine

– Chants et danses d’ouverture du Coeur et d’Alliance avec le Vivant

– Voyages guidés dans les mondes subtils de l’âme, de la terre, du cosmos

Moments festifs en corps et musique

– Création de chants, de danse et de contes improvisés

– Scène ouverte à tous (amateurs ou confirmés)

– Danses libres inspirées par la musique

Pratique des arts chamaniques

– Pratique et enseignement sur les arts chamaniques, leur pouvoir, leur beauté

– Créer ses propres chants de guérison, d’invocation et de protection

– Création de danses d’activation d’espaces, les passes de protection

– Création d’une fresque chamanique pour la Paix .

Chuelles 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 22 99 85 65

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English :

Shamanic and artistic odyssey

At the time of Pentecost,

A joyful and vibrant shamanic celebration

under the sign of Africa

In these troubled times, let us unite our spirits

to sing and dance our Covenant with the Living

from Saturday 23rd to Monday 25th May 2026 at Chuelles (45)

L’événement odyssée chamanique et artistique Chuelles a été mis à jour le 2026-04-27 par OT 3CBO