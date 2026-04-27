odyssée chamanique et artistique Chuelles
odyssée chamanique et artistique Chuelles samedi 23 mai 2026.
Chuelles
odyssée chamanique et artistique
Chuelles Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-25 16:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Odyssée chamanique et artistique
Au temps de la Pentecôte,
Une Célébration chamanique joyeuse et vibrante
sous le signe de l’Afrique
Dans ces temps troublés, venons unir nos Esprits
pour chanter et danser notre Alliance avec le Vivant
du samedi 23 au lundi 25 Mai 2026 à Chuelles (45)
Célébrations chamaniques et voyages subtils
– Célébrations chamaniques dans la tradition africaine
– Chants et danses d’ouverture du Coeur et d’Alliance avec le Vivant
– Voyages guidés dans les mondes subtils de l’âme, de la terre, du cosmos
Moments festifs en corps et musique
– Création de chants, de danse et de contes improvisés
– Scène ouverte à tous (amateurs ou confirmés)
– Danses libres inspirées par la musique
Pratique des arts chamaniques
– Pratique et enseignement sur les arts chamaniques, leur pouvoir, leur beauté
– Créer ses propres chants de guérison, d’invocation et de protection
– Création de danses d’activation d’espaces, les passes de protection
– Création d’une fresque chamanique pour la Paix .
Chuelles 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 22 99 85 65
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English :
Shamanic and artistic odyssey
At the time of Pentecost,
A joyful and vibrant shamanic celebration
under the sign of Africa
In these troubled times, let us unite our spirits
to sing and dance our Covenant with the Living
from Saturday 23rd to Monday 25th May 2026 at Chuelles (45)
L’événement odyssée chamanique et artistique Chuelles a été mis à jour le 2026-04-27 par OT 3CBO
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