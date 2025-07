ODYSSÉE CONCERT Boisseron

ODYSSÉE CONCERT Boisseron dimanche 20 juillet 2025.

ODYSSÉE CONCERT

Impasse des Canhards Boisseron Hérault

ODYSSÉE CONCERT du jazz Méditerranéen en hommage à ce continent liquide pris entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie

Emmanuelle Bunel Trio tisse avec les chants, les langues et les improvisations un chemin où se mêlent des arrangements modernes à des chants anciens accompagnée par le pianiste de jazz Stefan Orins et le percussionniste Eric Navet, Emmanuelle Bunel raconte et chante en grec, arabe, corse, turc, hébreu, italien, espagnol, séfarade, sicilien, bosniaque, provençal, catalan, romani et français.

Entrée à prix libre

Annulation en cas d’intempéries

06 15 87 61 30 .

Impasse des Canhards Boisseron 34160 Hérault Occitanie +33 6 15 87 61 30

English :

ODYSSÉE CONCERT: Mediterranean jazz in tribute to this liquid continent caught between Europe, Africa and Asia

German :

ODYSSÉE CONCERT: Mediterraner Jazz als Hommage an diesen flüssigen Kontinent zwischen Europa, Afrika und Asien

Italiano :

CONCERTO ODYSSÉE: il jazz mediterraneo in omaggio a questo continente liquido tra Europa, Africa e Asia

Espanol :

CONCIERTO ODYSSÉE: jazz mediterráneo en homenaje a este continente líquido entre Europa, África y Asia

