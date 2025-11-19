Odyssée CORPS À CORDES Théâtre l’Odyssée Périgueux
Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne
La directrice artistique de l’ensemble il Convito, Maude Gratton, réunit sur
scène trois circassiens et trois musiciens pour raconter l’histoire de leur
rencontre, portés par le souhait d’explorer avec une infinie liberté de nouveaux
espaces imaginaires.
Différents tableaux, poétiques, drôles, absurdes ou oniriques, se dévoilent
au fil d’un spectacle mettant en lumière la beauté des gestes et la magie
des instruments anciens, sur des œuvres de Bach, Scarlatti, Gabrieli,
Dowland, Rebel…
Dans un fragile équilibre entre la matière brute et l’abstraction, la virtuosité
et l’émotion, ici les instruments prennent vie, les objets s’animent, et les corps
basculent entre le rêve et la réalité. Fil, cordes, toiles et archets s’enchevêtrent
dans un monde sonore et suspendu. .
Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
