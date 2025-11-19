Odyssée CORPS À CORDES Théâtre l’Odyssée Périgueux

Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne

La directrice artistique de l’ensemble il Convito, Maude Gratton, réunit sur

scène trois circassiens et trois musiciens pour raconter l’histoire de leur

rencontre, portés par le souhait d’explorer avec une infinie liberté de nouveaux

espaces imaginaires.

Différents tableaux, poétiques, drôles, absurdes ou oniriques, se dévoilent

au fil d’un spectacle mettant en lumière la beauté des gestes et la magie

des instruments anciens, sur des œuvres de Bach, Scarlatti, Gabrieli,

Dowland, Rebel…

Dans un fragile équilibre entre la matière brute et l’abstraction, la virtuosité

et l’émotion, ici les instruments prennent vie, les objets s’animent, et les corps

basculent entre le rêve et la réalité. Fil, cordes, toiles et archets s’enchevêtrent

dans un monde sonore et suspendu. .

Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

