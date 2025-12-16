Odyssée Dans ma cuisine, un désert ? Odyssée Périgueux

Odyssée Dans ma cuisine, un désert ?

Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Qu’est ce qui est bleu et bien plus précieux que l’or ?

Pour cette troisième pièce jeune public, les frères Ben Aïm poursuivent la réflexion entamée sur l’écologie au sens large, avec un intérêt particulier pour l’interaction avec la nature, et pour les enjeux de transformation de la planète.

Cette fois-ci, le sujet de l’eau sera au cœur de la démarche d’écriture ; l’eau, cet or bleu, qui parcourt notre corps et la terre, indispensable à la vie. Cette eau joyeuse, claire, pure et libre, forte, aimée et malmenée, qui se voit contaminée par nos modes d’existence toujours plus assoiffés de tout… Cette eau qui déborde, inonde ici, et se fait de plus en plus rare là, jusqu’à disparaitre et creuser un peu plus le manque. La danse, l’acrobatie, le texte multiplieront les façons ludiques et surprenantes d’enquêter sur le cycle de l’eau et les rapports complexes que nous entretenons avec elle. .

Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

English : Odyssée Dans ma cuisine, un désert ?

L’événement Odyssée Dans ma cuisine, un désert ? Périgueux a été mis à jour le 2025-12-13 par OT Communal de Périgueux