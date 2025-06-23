Odyssée DANS MA CUISINE UN DESERT? Théâtre l’Odyssée Périgueux

Odyssée DANS MA CUISINE UN DESERT? Théâtre l’Odyssée Périgueux jeudi 5 février 2026.

Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : – – 25 EUR

Début : 2026-02-05

Qu’est ce qui est bleu et bien plus précieux que l’or ?

Pour cette troisième pièce jeune public, les frères Ben Aïm poursuivent la

réflexion entamée avec La Forêt ébouriffée (2013) et Mirages — Les âmes

boréales (2018), sur l’écologie au sens large, avec un intérêt particulier pour

l’interaction avec la nature, et pour les enjeux de transformation de la planète.

Cette fois-ci, le sujet de l’eau sera au cœur de la démarche d’écriture ;

l’eau, cet or bleu, qui parcourt notre corps et la terre, indispensable à la vie.

Cette eau joyeuse, claire, pure et libre, forte, aimée et malmenée, qui se voit

contaminée par nos modes d’existence toujours plus assoiffés de tout…

Cette eau qui déborde, inonde ici, et se fait de plus en plus rare là, jusqu’à

disparaitre et creuser un peu plus le manque. .

Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

