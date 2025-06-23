Odyssée DOMINIQUE TOUTE SEULE Théâtre le Palace Périgueux
Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux Dordogne
Comment chanter sa propre mélodie à pleine voix quand elle ne s’accorde
pas avec celle du monde ?
Entre ombres, chants polyphoniques et avec un humour improbable,
ce spectacle est tissé d’un fil si doux qu’il en est bouleversant.
Dominique se sent devenir transparente. Accompagnée discrètement
de son ange gardien, elle sillonne les chemins d’une forêt et entre en dialogue
avec les éléments. Elle reprend doucement corps au gré des rencontres,
des jours, des nuits et des mélodies qui l’entourent.
Sur un plateau à l’épure délicate, ces personnages à fleur d’émotion nous
happent avec ce presque rien qui fait la force du grand théâtre, pour un voyage
au cœur de soi, au cœur de l’autre, où l’on affronte ses plus grandes peurs
et éprouve ses plus belles joies. .
Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
