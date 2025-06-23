Odyssée DOMINIQUE TOUTE SEULE Théâtre le Palace Périgueux

Odyssée DOMINIQUE TOUTE SEULE Théâtre le Palace Périgueux mercredi 4 mars 2026.

Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux Dordogne

Tarif : 8 EUR

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

2026-03-04

Comment chanter sa propre mélodie à pleine voix quand elle ne s’accorde

pas avec celle du monde ?

Entre ombres, chants polyphoniques et avec un humour improbable,

ce spectacle est tissé d’un fil si doux qu’il en est bouleversant.

Dominique se sent devenir transparente. Accompagnée discrètement

de son ange gardien, elle sillonne les chemins d’une forêt et entre en dialogue

avec les éléments. Elle reprend doucement corps au gré des rencontres,

des jours, des nuits et des mélodies qui l’entourent.

Sur un plateau à l’épure délicate, ces personnages à fleur d’émotion nous

happent avec ce presque rien qui fait la force du grand théâtre, pour un voyage

au cœur de soi, au cœur de l’autre, où l’on affronte ses plus grandes peurs

et éprouve ses plus belles joies. .

Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

