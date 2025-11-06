Odyssée FURIE Théâtre l’Odyssée Périgueux

Odyssée FURIE Théâtre l’Odyssée Périgueux jeudi 6 novembre 2025.

Odyssée FURIE

Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-06

2025-11-06

Inspiré du cinéma fantastique, Furie est une fable chorégraphique mettant en jeu quatre jeunes danseuses. Plongeant dans la culture du teen horror movie (de Carrie à Stranger Things), Furie nous raconte l’histoire de Clara, adolescente, maltraitée par celles qui étaient ses amies. Composé sous forme de tableaux décortiquant la mise en place de la violence, Furie expose les mécanismes insidieux de cette brutalité, qui progresse des premiers incidents dans la cour d’école jusqu’aux attaques les plus cruelles. Entre réalisme et onirisme, le public assiste à la mise en place d’une situation de harcèlement. La bande-son joue à plein volume, explique et met à distance à la fois, ces scènes trop ordinaires. La frivolité des jeunes filles se transforme

peu à peu en jeux pervers et le public est confronté à des scènes exposant la violence libérée. .

Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

