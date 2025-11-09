Odyssée Huit poèmes pour Orgue Danse Poésie Peinture Église Saint-Léger Mansle-les-Fontaines

Odyssée Huit poèmes pour Orgue Danse Poésie Peinture

Église Saint-Léger Rue du Château Mansle-les-Fontaines Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-09 16:00:00

fin : 2025-11-09 17:15:00

2025-11-09

Ouverture du concert-spectacle avec Prélude et fugue de Jean-Sébastien Bach suivi de Odyssée Huit poèmes métaphysiques pour orgue et danse de Frédéric Ledroit

Église Saint-Léger Rue du Château Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine orgue.charente@gmail.com

English :

The concert-spectacle opens with Prelude and Fugue by Johann Sebastian Bach followed by Odyssey? Eight metaphysical poems for organ and dance by Frédéric Ledroit

German :

Eröffnung des Konzertspektakels mit Präludium und Fuge von Johann Sebastian Bach , gefolgt von Odyssee? Acht metaphysische Gedichte für Orgel und Tanz von Frédéric Ledroit

Italiano :

Il concerto-spettacolo si apre con Preludio e fuga di Johann Sebastian Bach seguito da Odissea? Otto poemi metafisici per organo e danza di Frédéric Ledroit

Espanol :

El concierto-espectáculo se abre con Preludio y fuga de Johann Sebastian Bach , seguido de ¿Odisea? Ocho poemas metafísicos para órgano y danza de Frédéric Ledroit

