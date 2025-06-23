Odyssée IMAGORI Théâtre le Palace Périgueux
Odyssée IMAGORI Théâtre le Palace Périgueux mercredi 25 mars 2026.
Odyssée IMAGORI
Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux Dordogne
Tarif : – – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
ImagOri, c’est un conte musical et dansé dans un univers de papier plié.
Né de télescopages variés entre une chanteuse soprano, les mouvements
d’une danseuse et d’un danseur, un peuple de créatures imaginaires et une
scénographie de lumière, cette pièce est la traversée d’un rêve, d’un ailleurs
où se côtoient émotions et beauté des images.
Parsemée de personnages en origami et bercée par une langue inventée
chantée par Alice Duport-Percier, imagOri nous convie à des va-et-vient
incessants entre imaginaire et réel, incarnés par deux interprètes aériens
et subtils, mêlant langage contemporain et hip-hop. .
Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
