Odyssée IMAGORI Théâtre le Palace Périgueux

Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux Dordogne

ImagOri, c’est un conte musical et dansé dans un univers de papier plié.

Né de télescopages variés entre une chanteuse soprano, les mouvements

d’une danseuse et d’un danseur, un peuple de créatures imaginaires et une

scénographie de lumière, cette pièce est la traversée d’un rêve, d’un ailleurs

où se côtoient émotions et beauté des images.

Parsemée de personnages en origami et bercée par une langue inventée

chantée par Alice Duport-Percier, imagOri nous convie à des va-et-vient

incessants entre imaginaire et réel, incarnés par deux interprètes aériens

et subtils, mêlant langage contemporain et hip-hop. .

Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

