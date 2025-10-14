Odyssée JIMMY LA TROISIÈME GÉNÉRATION Théâtre le Palace Périgueux

IMPOSTEUR Et quand même, je me posais une question…

Mais où sera-t-on plus tard ?

JIMMY Moi je me posais une autre question…

Qu’est-ce qu’on ne sera jamais ?

JIMMY est le vrai récit d’un jeune homme, surnommé le caméléon

pour avoir emprunté plus de 500 identités différentes. Non pas animé par

l’appât du gain, mais simplement, dit-il pour être aimé . À travers ses

propres mots, se déploie le récit d’un imposteur qui se met progressivement

à douter de l’imposture des autres.

On nous avait prévenus c’est une histoire vraie. Et elle est à peine croyable.

Sergi Emiliano i Griell, metteur en scène de la compagnie, enquête sur les

profondeurs de la nature humaine par le biais du fait divers et crée des formes

théâtrales troublantes qui déplacent les habitudes de regards et la texture

même du temps présent. .

