Informations pratiques

Argelès-sur-Mer

ODYSSEE LA CONFERENCE MUSICALE

24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 19:00:00

fin : 2026-10-17 20:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Après la guerre de Troie, Ulysse décide de rentrer chez lui, à Ithaque. Mais le destin et les dieux ne sont pas de cet avis et le voyage du retour sera semé d’embûches. Affrontant monstres en tous genres, sorcières, cyclope et autres créatures…

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24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 15 85

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English :

After the Trojan War, Odysseus decides to return home to Ithaca. But fate and the gods have other plans, and his journey home will be fraught with obstacles. He faces monsters of all kinds, witches, cyclopses, and other creatures…

L’événement ODYSSEE LA CONFERENCE MUSICALE Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-08 par OT D’ ARGELES SUR MER