ODYSSEE LA CONFERENCE MUSICALE Argelès-sur-Mer
samedi 17 octobre 2026 · Argelès-sur-Mer
Informations pratiques
Argelès-sur-Mer
ODYSSEE LA CONFERENCE MUSICALE
24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:00:00
fin : 2026-10-17 20:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Après la guerre de Troie, Ulysse décide de rentrer chez lui, à Ithaque. Mais le destin et les dieux ne sont pas de cet avis et le voyage du retour sera semé d’embûches. Affrontant monstres en tous genres, sorcières, cyclope et autres créatures…
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24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 15 85
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English :
After the Trojan War, Odysseus decides to return home to Ithaca. But fate and the gods have other plans, and his journey home will be fraught with obstacles. He faces monsters of all kinds, witches, cyclopses, and other creatures…
L’événement ODYSSEE LA CONFERENCE MUSICALE Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-08 par OT D’ ARGELES SUR MER
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