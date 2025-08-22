Odyssée, la conférence musicale Théâtre municipal Sens

Odyssée, la conférence musicale Théâtre municipal Sens mardi 13 janvier 2026.

Odyssée, la conférence musicale

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens

Tarif : 7 EUR

13 janvier 2026, 18:30

2026-01-13

La fameuse histoire de l’Odyssée racontée, chantée et dansée par deux interprètes qui jouent quinze personnages. Une version inédite, concentrée et explosive !

Après la guerre de Troie, Ulysse décide de rentrer chez lui, à Ithaque. Mais le destin et les dieux ne sont pas de cet avis et le voyage du retour sera semé d’embûches. Affrontant monstres en tous genres, sorcières, cyclope et autres créatures marines, Ulysse retrouvera Pénélope 10 ans plus tard…

Les deux personnages se lancent alors dans une revisite théâtrale, pour nous faire voyager à travers toute la Méditerranée.

Le mythe d’Ulysse en un peu plus d’une heure !

TROHÉE DE LA COMÉDIE MUSICALE JEUNE PUBLIC 2022

NOMINATION MOLIÈRE DU SPECTACLE JEUNE PUBLIC 2022

De et avec Julie Costanza et Jean-Baptiste Darosey (en alternance Morgane Ricoteau)

Mise en scène Stéphanie Gagneux

Assistant à la mise en scène Simon Gallant .

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

