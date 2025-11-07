Odyssée LA FORCE DE LA FARCE Théâtre le Palace Périgueux

Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux Dordogne

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

2025-11-07 2025-11-08

On est en 1977. La Terre est au bord du gouffre. L’humanité, pas loin de

l’extinction. Alors que sa carrière est au point mort et que sa vie est un sketch,

Patrice, un humoriste raté reconverti dans les farces et attrapes, a une idée

de génie. S’inspirant de l’astronome Carl Sagan, dont la NASA vient d’expédier

dans l’espace le Voyager Golden Record un condensé d’humanité destiné

aux vies extra-terrestres il imagine un dispositif similaire un disque

qui compilerait le meilleur des histoires potaches, gags et autres galéjades…

Une bible de l’humour. Il en est persuadé c’est le seul moyen de faire perdurer

notre civilisation à travers la galaxie. En compagnie de Mich-L , l’une des

premières intelligences artificielles, entouré de perruques, de synthétiseurs

et de nombreux accessoires, il écrit, s’enregistre, travaille sans relâche. .

Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

