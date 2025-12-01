Odyssée LA MANDOLINE DE LVIV Théâtre l’Odyssée Périgueux

Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : – – 30 EUR

Dans le conte musical et philosophique La mandoline de Lviv, écrit en 2021 et dédié à l’un des plus grands mandolinistes actuels, Julien Martineau, Clara Cernat, douée d’une sensibilité prémonitoire, situe l’action en Ukraine. Il était une fois, dans la lointaine ville de Lviv, une maison qui par ses fenêtres regardait les siècles passer dans la rue… Dès la première phrase de ce conte musical, laissez-vous envoûter par les secrets d’une vieille demeure en Ukraine qui, dans son grenier, cache affectueusement les souvenirs lumineux ou douloureux d’une Mandoline italienne, d’un Violon de Bohème et d’un truculent Chapeau tatar. Dans ce grenier confluent des émotions qui ont traversé les siècles des hommes et les destins des empires, de Gengis Khanaux soubresauts du XXIe siècle. .

Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

