Odyssée LES FEMMES SAVANTES Théâtre l’Odyssée Périgueux
Odyssée LES FEMMES SAVANTES Théâtre l’Odyssée Périgueux jeudi 26 mars 2026.
Odyssée LES FEMMES SAVANTES
Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne
Tarif : – – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26 2026-03-27
Une famille se déchire autour d’un projet de mariage. D’un côté la mère
Philaminte, sa belle-sœur Bélise et sa fille Armande. Toutes les trois éprises
d’art et de science souhaitent voir Henriette, la cadette de la famille, s’unir
au poète Trissotin. De l’autre, le père Chrysale et son frère Ariste, bons
bourgeois soucieux de leurs intérêts, veulent qu’Henriette épouse Clitandre,
un jeune aristocrate bien introduit à la Cour. Derrière cette comédie du
mariage, ce sont ainsi deux conceptions de la vie, a priori irréconciliables,
qui se révèlent et s’affrontent. On a longtemps pensé que dans Les Femmes
savantes, Molière se moquait méchamment du désir d’émancipation féminin,
avec une brutalité très misogyne. .
Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
English : Odyssée LES FEMMES SAVANTES
German : Odyssée LES FEMMES SAVANTES
Italiano :
Espanol : Odyssée LES FEMMES SAVANTES
L’événement Odyssée LES FEMMES SAVANTES Périgueux a été mis à jour le 2025-07-13 par OT Communal de Périgueux