Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne

Une famille se déchire autour d’un projet de mariage. D’un côté la mère

Philaminte, sa belle-sœur Bélise et sa fille Armande. Toutes les trois éprises

d’art et de science souhaitent voir Henriette, la cadette de la famille, s’unir

au poète Trissotin. De l’autre, le père Chrysale et son frère Ariste, bons

bourgeois soucieux de leurs intérêts, veulent qu’Henriette épouse Clitandre,

un jeune aristocrate bien introduit à la Cour. Derrière cette comédie du

mariage, ce sont ainsi deux conceptions de la vie, a priori irréconciliables,

qui se révèlent et s’affrontent. On a longtemps pensé que dans Les Femmes

savantes, Molière se moquait méchamment du désir d’émancipation féminin,

avec une brutalité très misogyne. .

Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

