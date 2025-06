Odyssée LES HYBRIDES Théâtre le Palace Périgueux 28 janvier 2026 17:00

Dordogne

Odyssée LES HYBRIDES Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux Dordogne

Véritable plongée sonore et visuelle dans le monde de la Préhistoire,

Les Hybrides est un spectacle onirique qui fait se succéder différents

tableaux. Projections de dessins originaux, compositions musicales, théâtre

d’objets, mouvements et jeu au plateau donnent à voir et à entendre les

hypothèses sensibles d’un autre regard et d’une autre écoute sur le vivant.

La musique a été écrite par plusieurs compositeurs qui ont eu carte blanche

pour proposer leur version contemporaine des sons de la Préhistoire .

Ce spectacle visuel mêle au plateau trois artistes qui se métamorphosent

peu à peu en hybrides issus du bestiaire préhistorique tantôt loup, ours,

cheval, hyène, bison, lion, saumon ou mélange encore indéterminé. .

Théâtre le Palace 15 rue Bodin

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

