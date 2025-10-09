Odyssée -L’HOMME QUI ÉCOUTAIT BATTRE LE CŒUR DES CHATS Théâtre l’Odyssée Périgueux

Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : – – 30 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

2025-10-09

Mathias Malzieu à la lecture et au chant, à l’improvisation aussi, parfois,

sûrement. Aux guitares et claviers, son complice musicien de Dionysos,

Miky Biky.

Sur scène, un théâtre d’ombres et de lumières sert le récit de deux chats

adoptés par un couple ayant perdu son enfant à naître. Consolation douce,

résilience, le chanteur, écrivain, scénariste et réalisateur montpelliérain

rappelle Le monde que je crée est volontairement joyeux et généreux .

Il alterne ici chansons et lectures, ouvrant la porte aux émotions, du rire

aux larmes. Cette autofiction guidée par l’espoir agit comme un baume,

celui de l’imaginaire et de ses vertus réparatrices.

AUTOUR DU SPECTACLE

Exposition dans le hall du Théâtre en partenariat avec l’Artothèque de Trélissac. .

Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

