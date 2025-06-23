Odyssée LIEUX COMMUNS Théâtre l’Odyssée Périgueux
Partant du meurtre d’une jeune femme et de l’onde de choc qui s’ensuit,
Baptiste Amann signe un thriller en forme de reconstitution, agençant les
perspectives de quatre situations distinctes comme les pièces d’un même
puzzle. Un jeu de piste qui nous ouvre tour à tour les portes d’un théâtre,
d’un commissariat, de l’atelier de restauration d’un peintre et d’un studio
de télévision. Amoureux des œuvres-labyrinthes, Baptiste Amann refuse
de réduire la complexité du réel chacun de ses personnages va au bout
de sa vérité. De pièce en pièce, de spectacle en spectacle, cet auteur
et metteur en scène déroule le fil d’une écriture singulière, qui accepte
la part du doute et de l’irrésolu, animée par une obsession à notre époque
de luttes et de champs de bataille, comment faire monde commun ? .
Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
