Odyssée LIEUX COMMUNS Théâtre l’Odyssée Périgueux jeudi 29 janvier 2026.

Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

2026-01-29

Partant du meurtre d’une jeune femme et de l’onde de choc qui s’ensuit,

Baptiste Amann signe un thriller en forme de reconstitution, agençant les

perspectives de quatre situations distinctes comme les pièces d’un même

puzzle. Un jeu de piste qui nous ouvre tour à tour les portes d’un théâtre,

d’un commissariat, de l’atelier de restauration d’un peintre et d’un studio

de télévision. Amoureux des œuvres-labyrinthes, Baptiste Amann refuse

de réduire la complexité du réel chacun de ses personnages va au bout

de sa vérité. De pièce en pièce, de spectacle en spectacle, cet auteur

et metteur en scène déroule le fil d’une écriture singulière, qui accepte

la part du doute et de l’irrésolu, animée par une obsession à notre époque

de luttes et de champs de bataille, comment faire monde commun ? .

Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

