ODYSSEE LIVE EN CONCERT – HESPERIDA Louzy

ODYSSEE LIVE EN CONCERT Début : 2026-11-21 à 19:30. Tarif : – euros.

O’BAR A THYM PRÉSENTE : ODYSSEE LIVE EN CONCERTPrès de 40 ans d’expérience au service de la fête !Depuis 1984, l’orchestre Odyssée Live fait vibrer les scènes avec une énergie communicative et une passion intacte.Composé de musiciens professionnels aux talents complémentaires, Odyssée Live propose un concert festif et rythmé, mêlant grands classiques, tubes des années 80, pop rock, variété et morceaux actuels.Ambiance garantie, bonne humeur contagieuse et souvenirs plein la tête, une soirée à ne pas manquer à la salle Hespérida de Louzy !Venez chanter, danser et célébrer la musique avec Odyssée Live !Contact PMR/PSH : hesperida.billetterie@gmail.com

Vous pouvez obtenir votre billet ici

HESPERIDA 18 RUE DU STADE 79100 Louzy 79