Odyssée lumineuse -Exposition dans les jardins du Conservatoire botanique Conservatoire Botanique National Brest

Odyssée lumineuse -Exposition dans les jardins du Conservatoire botanique

Conservatoire Botanique National 52 Allée du Bot Brest Finistère

Issue de l’imagination de Francesco Bouglione, directeur du Cirque d’Hiver, une exposition s’inspirant des lanternes en soie chinoises, va prendre ses quartiers dans les jardins du Conservatoire botanique national, dans le vallon du Stang-Alar, à Brest.

À la tombée de la nuit, un millier de sculptures illuminées sont présentées, dans plusieurs espaces thématiques pôle Nord, Japon, univers fantastique de champignons géants, royaume de dompteurs de dragons, jungle mystérieuse, etc. Déjà vue à Paris, Bordeaux et Rennes, l’exposition présente également les principaux animaux en voie d’extinction tels que le tapir de Malaisie, le singe mandrill, les tigres et la tortue géante des Galapagos.

Des aurores boréales reconstituées

Trente semi-remorques et trois semaines de montage seront nécessaires selon les chiffres présentés dans le communiqué de presse. Parmi les 1 000 sculptures, la plus imposante mesure 15 m de haut. Cinquante kilomètres de câbles électriques vont être tirés pour alimenter toutes les lumières. Pour une consommation énergétique qui revient, chaque jour, à celle d’un appartement de 60 m² , assurent les organisateurs, grâce à l’utilisation de led.

Une occasion unique de relier science et nature.

En plus de l’exposition des lanternes, un spectacle de bulles lumineuses sera également proposé, ainsi que de véritables aurores boréales reconstituées . Des appareils diffuseront des strates lumineuses à travers une nappe de fumée, elle-même créée par des diffuseurs.

Informations pratiques

Dans les jardins du Conservatoire botanique national de Brest . Entrée par la rue du Ster.

Durée de la visite environ 1 h 30.

Ouverture du parc de 19 h à 22 h (entrées possibles jusqu’à 21 h 30).

Fermetures exceptionnelles les 9,10 et 11 février.

Le parcours est accessible aux fauteuils roulants et poussettes.

Tarif PMR exonéré (billet à récupérer sur place )

Billetterie odysseelumineuse.fr .

Conservatoire Botanique National 52 Allée du Bot Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 41 88 95

