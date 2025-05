Odyssée Mare • Festival Picture for Nature – Théâtre de Cusset Cusset, 8 juin 2025 15:00, Cusset.

Dans le cadre de l’édition 2025 du Festival Picture For Nature, une projection du film « Odyssée Mare de de Léa Collober est organisée le dimanche 8 juin 2025 à 15h au Théâtre de Cusset. La projection sera suivie d’un échange avec la réalisatrice.

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 79 12 46 picturefornature@gmail.com

English :

As part of the 2025 edition of the Picture For Nature Festival, a screening of Léa Collober’s film « Odyssée Mare » is organized on Sunday June 8, 2025 at 3pm at the Théâtre de Cusset. The screening will be followed by a discussion with the director.

German :

Im Rahmen der Ausgabe 2025 des Festivals Picture For Nature wird am Sonntag, den 8. Juni 2025, um 15 Uhr im Theater von Cusset eine Vorführung des Films « Odyssée Mare » von Léa Collober organisiert. Im Anschluss an die Vorführung findet ein Austausch mit der Regisseurin statt.

Italiano :

Nell’ambito del Festival Picture For Nature 2025, domenica 8 giugno 2025 alle ore 15.00 si terrà una proiezione del film « Odyssée Mare » di Léa Collober presso il Théâtre de Cusset. La proiezione sarà seguita da un dibattito con la regista.

Espanol :

En el marco del Festival Picture For Nature 2025, el domingo 8 de junio de 2025 a las 15.00 horas se proyectará la película de Léa Collober « Odyssée Mare » en el Théâtre de Cusset. La proyección irá seguida de un coloquio con la directora.

