Odyssée MONTE- CRISTO Théâtre l’Odyssée Périgueux

Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne
Tarif : – – 25 EUR
Début : 2025-12-09
fin : 2025-12-09
2025-12-09
Comment condenser le roman de 1600 pages d’Alexandre Dumas sans
en perdre une miette ? Pari réussi pour Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux qui
revisitent ce monument du répertoire français par le théâtre, la musique et la
vidéo. Edmond Dantès, jeune marin de dix-neuf ans débarque à Marseille pour
s’y fiancer. Trahi par des amis jaloux, il est dénoncé comme conspirateur
et enfermé à tort dans le château d’If à Marseille. Quatorze ans plus tard,
il réussit à s’évader et entreprend de régler ses comptes… L’incroyable talent
de conteur de Nicolas Bonneau, la musique imaginée et jouée en live par la
comédienne-musicienne Fanny Chériaux et le multi-instrumentiste Mathias
Castagné, les effets vidéo du projet créent un récit rock endiablé, qui nous
restitue fidèlement la saga de Dumas. Succomberez-vous avec le héros
aux jouissances sans limite de la vengeance ? .
Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
