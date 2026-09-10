Informations pratiques

Saint-Amour

Odyssée musicale au théâtre de la Chevalerie

Place de la Chevalerie Saint-Amour Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-30 20:30:00

fin : 2027-04-30

Date(s) :

2027-04-30

(ex)Ode – au feu des origines

A partir de l’histoire de sa famille et de sa propre expérience d’exil, Matias Chebel allie récits et chansons du monde entier, un territoire artistique où l’interprète se rend bien volontiers, naviguant avec enthousiasme entre des cultures diverses. .

Place de la Chevalerie Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 52 02 17 92 contact@lalunealenvers.com

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English : Odyssée musicale au théâtre de la Chevalerie

L’événement Odyssée musicale au théâtre de la Chevalerie Saint-Amour a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA