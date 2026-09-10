Odyssée musicale au théâtre de la Chevalerie Saint-Amour
vendredi 30 avril 2027 · Saint-Amour
Informations pratiques
Saint-Amour
Odyssée musicale au théâtre de la Chevalerie
Place de la Chevalerie Saint-Amour Jura
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-30 20:30:00
fin : 2027-04-30
Date(s) :
2027-04-30
(ex)Ode – au feu des origines
A partir de l’histoire de sa famille et de sa propre expérience d’exil, Matias Chebel allie récits et chansons du monde entier, un territoire artistique où l’interprète se rend bien volontiers, naviguant avec enthousiasme entre des cultures diverses. .
Place de la Chevalerie Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 52 02 17 92 contact@lalunealenvers.com
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English : Odyssée musicale au théâtre de la Chevalerie
L’événement Odyssée musicale au théâtre de la Chevalerie Saint-Amour a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA
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