Odyssée PIÈCE EN PLASTIQUE Théâtre le Palace Périgueux
Odyssée PIÈCE EN PLASTIQUE Théâtre le Palace Périgueux mercredi 3 décembre 2025.
Odyssée PIÈCE EN PLASTIQUE
Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux Dordogne
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-03
Date(s) :
2025-12-03 2025-12-04
Ulrike et Michael embauchent Jessica pour s’occuper de leur maison et
de Vincent, leur enfant. Jessica fait le ménage, elle fait à manger, elle s’occupe
de Vincent. Elle fait ce qu’Ulrike et Michael n’ont pas le temps de faire. Peu
à peu, elle devient indispensable. Ulrike en fait son amie, Michael sa confidente,
et Vincent noue avec elle des liens fraternels. Même Serge Haulupa, le patron
d’Ulrike grand artiste plasticien en fait sa muse. Jusqu’où cette famille
forcera Jessica à mettre à leur disposition son corps et sa personne
toute entière ?
Pièce en plastique est une comédie grinçante qui déploie une critique sociale
acerbe sur les rapports humains, la place de l’artiste, et quiconque faisant
de son corps sa force de travail. .
Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
English : Odyssée PIÈCE EN PLASTIQUE
German : Odyssée PIÈCE EN PLASTIQUE
Italiano :
Espanol : Odyssée PIÈCE EN PLASTIQUE
L’événement Odyssée PIÈCE EN PLASTIQUE Périgueux a été mis à jour le 2025-07-14 par OT Communal de Périgueux