Odyssée PIÈCE EN PLASTIQUE Théâtre le Palace Périgueux mercredi 3 décembre 2025.

Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux Dordogne

Ulrike et Michael embauchent Jessica pour s’occuper de leur maison et

de Vincent, leur enfant. Jessica fait le ménage, elle fait à manger, elle s’occupe

de Vincent. Elle fait ce qu’Ulrike et Michael n’ont pas le temps de faire. Peu

à peu, elle devient indispensable. Ulrike en fait son amie, Michael sa confidente,

et Vincent noue avec elle des liens fraternels. Même Serge Haulupa, le patron

d’Ulrike grand artiste plasticien en fait sa muse. Jusqu’où cette famille

forcera Jessica à mettre à leur disposition son corps et sa personne

toute entière ?

Pièce en plastique est une comédie grinçante qui déploie une critique sociale

acerbe sur les rapports humains, la place de l’artiste, et quiconque faisant

de son corps sa force de travail. .

Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

