Odyssée RADIO PIRATE Théâtre le Palace Périgueux

Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux Dordogne
Chaque soir, une adolescente traîne dans les couloirs d’une radio publique.
Elle y accompagne sa mère, femme de ménage. La jeune fille s’y imprègne
des récits, émissions et informations qu’elle y entend. Elle plonge la tête
la première dans les sujets de société et s’immerge dans le monde sonore
reflété par le média radiophonique.
Cependant, entre les valeurs républicaines qu’elle apprend à l’école et la
population extrêmement privilégiée qu’elle croise dans les couloirs de la radio,
des questions commencent à émerger dans son esprit aiguisé. Cette radio
qui semble s’adresser à tous, a-t-elle vraiment conscience de son existence
à elle ? De l’existence de sa mère ? Pourquoi les personnes qui leur
ressemblent ne sont-elles jamais invitées à s’y exprimer ? Même lorsque
qu’un sujet les concerne ? .
Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
