Odyssée RADIO PIRATE Théâtre le Palace Périgueux

Odyssée RADIO PIRATE Théâtre le Palace Périgueux mercredi 29 avril 2026.

Odyssée RADIO PIRATE

Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux Dordogne

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Chaque soir, une adolescente traîne dans les couloirs d’une radio publique.

Elle y accompagne sa mère, femme de ménage. La jeune fille s’y imprègne

des récits, émissions et informations qu’elle y entend. Elle plonge la tête

la première dans les sujets de société et s’immerge dans le monde sonore

reflété par le média radiophonique.

Cependant, entre les valeurs républicaines qu’elle apprend à l’école et la

population extrêmement privilégiée qu’elle croise dans les couloirs de la radio,

des questions commencent à émerger dans son esprit aiguisé. Cette radio

qui semble s’adresser à tous, a-t-elle vraiment conscience de son existence

à elle ? De l’existence de sa mère ? Pourquoi les personnes qui leur

ressemblent ne sont-elles jamais invitées à s’y exprimer ? Même lorsque

qu’un sujet les concerne ? .

Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

English : Odyssée RADIO PIRATE

German : Odyssée RADIO PIRATE

Italiano :

Espanol : Odyssée RADIO PIRATE

L’événement Odyssée RADIO PIRATE Périgueux a été mis à jour le 2025-08-13 par OT Communal de Périgueux