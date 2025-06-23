Odyssée RAPT Théâtre l’Odyssée Périgueux

Odyssée RAPT Théâtre l’Odyssée Périgueux mardi 31 mars 2026.

Odyssée RAPT

Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Quand Louis découvre que quelqu’un publie sur Internet en son nom, il

commence à réaliser que ce n’est pas la seule partie de son identité qui lui a été

volée. Mais qui lui a fait ça ? Et pourquoi ? Thriller captivant doté d’une intrigue

construite avec maestria, ce texte sulfureux aborde des sujets contemporains

brûlants d’actualité, qu’il s’agisse de la place des réseaux sociaux dans nos vies,

de notre rapport à la démocratie ou du changement climatique.

L’écriture réaliste, précise et ciselée, au rythme haletant et à l’humour noir

de Lucie Boisdamour mêle subtilement le théâtre, la fiction et des éléments

réels. Comme dans la vraie vie, il est difficile de faire le tri. .

Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

English : Odyssée RAPT

German : Odyssée RAPT

Italiano :

Espanol : Odyssée RAPT

L’événement Odyssée RAPT Périgueux a été mis à jour le 2025-07-13 par OT Communal de Périgueux