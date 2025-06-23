Odyssée RAPT Théâtre l’Odyssée Périgueux
Odyssée RAPT Théâtre l’Odyssée Périgueux mardi 31 mars 2026.
Odyssée RAPT
Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne
Tarif : – – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
Quand Louis découvre que quelqu’un publie sur Internet en son nom, il
commence à réaliser que ce n’est pas la seule partie de son identité qui lui a été
volée. Mais qui lui a fait ça ? Et pourquoi ? Thriller captivant doté d’une intrigue
construite avec maestria, ce texte sulfureux aborde des sujets contemporains
brûlants d’actualité, qu’il s’agisse de la place des réseaux sociaux dans nos vies,
de notre rapport à la démocratie ou du changement climatique.
L’écriture réaliste, précise et ciselée, au rythme haletant et à l’humour noir
de Lucie Boisdamour mêle subtilement le théâtre, la fiction et des éléments
réels. Comme dans la vraie vie, il est difficile de faire le tri. .
Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
English : Odyssée RAPT
German : Odyssée RAPT
Italiano :
Espanol : Odyssée RAPT
L’événement Odyssée RAPT Périgueux a été mis à jour le 2025-07-13 par OT Communal de Périgueux