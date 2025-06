Odyssée RÊVOLUTION NIGHT FEVER Théâtre l’Odyssée Périgueux 27 septembre 2025 19:00

Dordogne

Théâtre l'Odyssée
Esplanade Robert Badinter
Périgueux
Dordogne

Gratuit

Début : 2025-09-27 19:00:00

fin : 2025-09-27 23:00:00

2025-09-27

Concoctées par la Cie Rêvolution et son groupe d’intervention chorégraphique, ce sont des performances dansées de haute volée qui vont investirle théâtre, à l’extérieur, à l’intérieur et dans les airs. De la douce émotion à la transe jouissive, ces impromptus aux saveurs urbaines vont s’emparer de l’architecture de L’Odyssée pour une nouvelle géométrie du spectacle. Pour clôturer cette soirée Anthony Egéa et son crew vous invitent au Bal. Ils vous lancent le défi d’apprendre une petite séquence chorégraphique façon disco funk afin de révéler le John Travolta ou la Olivia Newton John qui se cachent en vous. Eh oui c’est la fièvre du samedi soir qui vous attend, venez briller sous les strass de la boule à facettes !

Ce Bal Disco Funk électro d’un nouveau genre se veut avant tout une fête

populaire permettant à toutes les générations .

Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

