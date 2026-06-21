Odyssée romantique l’écluse de la Dialais à Tinténiac Tinténiac samedi 25 juillet 2026.

Tinténiac

Odyssée romantique

l’écluse de la Dialais à Tinténiac 1 Quai de Listernac Tinténiac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:30:00

fin : 2026-07-25 16:30:00

Date(s) :

2026-07-25

11e édition de l’Odyssée romantique sur le canal d’Ill et rance. Une balade au fil de l’eau pour découvrir la Bretagne romantique.

Départ de l’écluse de la Dialais à Tinténiac à 9h30. Retour à la base nautique de Saint-Domineuc à 16h30.

Prévoir son pique nique et une tenue adaptée. .

l’écluse de la Dialais à Tinténiac 1 Quai de Listernac Tinténiac 35190 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 03 89 22 62

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English :

L’événement Odyssée romantique Tinténiac a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel