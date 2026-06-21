Odyssée romantique l’écluse de la Dialais à Tinténiac Tinténiac
Odyssée romantique l’écluse de la Dialais à Tinténiac Tinténiac samedi 25 juillet 2026.
Tinténiac
Odyssée romantique
l’écluse de la Dialais à Tinténiac 1 Quai de Listernac Tinténiac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:30:00
fin : 2026-07-25 16:30:00
Date(s) :
2026-07-25
11e édition de l’Odyssée romantique sur le canal d’Ill et rance. Une balade au fil de l’eau pour découvrir la Bretagne romantique.
Départ de l’écluse de la Dialais à Tinténiac à 9h30. Retour à la base nautique de Saint-Domineuc à 16h30.
Prévoir son pique nique et une tenue adaptée. .
l’écluse de la Dialais à Tinténiac 1 Quai de Listernac Tinténiac 35190 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 03 89 22 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Odyssée romantique Tinténiac a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel