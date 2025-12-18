Odyssée • Spectacle • Les Nuits de la Lecture

Rue Aristide Briand La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 18:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Samedi 24 janvier Demandez le programme ! Les Nuits de la lecture reviennent pour une 10ème édition décoiffante qui vous embarquera dans un tour du monde inattendu et joyeux…

18h30 Odyssée , spectacle tout public, troupe Etinc’Elles

Samedi 24 janvier Demandez le programme ! Les Nuits de la lecture reviennent pour une 10ème édition décoiffante qui vous embarquera dans un tour du monde inattendu et joyeux…

18h30 Odyssée , spectacle tout public, troupe Etinc’Elles

Montez à bord de L’ETINC’ELLES , et laissez-vous guider par son équipage pour découvrir des escales de rêve… Les costumes colorés, les rythmes musicaux, les créations chorégraphiques, acrobatiques et artistiques vont vous transporter tout autour du monde.

Dépaysement assuré tout au long du spectacle ! .

Rue Aristide Briand La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 63 27 bibliotheque@lafertesaintaubin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday, January 24: Ask for the program! Les Nuits de la lecture is back for a 10th edition that will take you on an unexpected and joyful trip around the world?

6:30pm: Odyssée , show for all audiences, Etinc?Elles troupe

L’événement Odyssée • Spectacle • Les Nuits de la Lecture La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2025-12-18 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN