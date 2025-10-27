ODYSSÉE THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse

ODYSSÉE THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse lundi 27 octobre 2025.

ODYSSÉE

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27 20:00:00

fin : 2025-11-29 21:25:00

Date(s) :

2025-10-27

Seul compte l’amour d’Ulysse pour sa Pénélope, peu importent les années, parce que nous sommes mortels, parce que je suis à elle et qu’elle est à moi, et nous, nous n’avons qu’une seule vie pour être réunis.

Sélection Festival OFF Avignon 2024

Odyssée est un spectacle seul en scène reprenant le mythe d’Ulysse tel qu’il a été transmis par les aèdes depuis 2800 ans, dans une écriture modernisée. La mise en scène est dénuée de décor et repose entièrement sur le comédien. C’est drôle mais pas seulement, c’est énergique mais aussi tendre. Bref, ça ressemble à la vie ! .

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

English :

All that matters is Odysseus’ love for Penelope, no matter the years, « because we are mortal, because I am hers and she is mine, and we have only one life to be reunited. »

Festival OFF Avignon 2024 selection

German :

Nur die Liebe von Odysseus zu seiner Penelope zählt, egal wie viele Jahre vergangen sind, « weil wir sterblich sind, weil ich ihr gehöre und sie mir, und wir haben nur ein einziges Leben, um wieder vereint zu sein. »

Auswahl Festival OFF Avignon 2024

Italiano :

L’unica cosa che conta è l’amore di Odisseo per Penelope, non importa quanto tempo ci vorrà, « perché siamo mortali, perché io sono suo e lei è mia, e abbiamo una sola vita per essere riuniti »

Selezione Festival OFF Avignon 2024

Espanol :

Lo único que importa es el amor de Odiseo por Penélope, no importa el tiempo que tarde, « porque somos mortales, porque yo soy suyo y ella es mía, y sólo tenemos una vida para reunirnos »

Selección Festival OFF Avignon 2024

L’événement ODYSSÉE Toulouse a été mis à jour le 2025-09-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE