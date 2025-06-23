Odyssée TROIS CONTES ET QUELQUES Théâtre le Palace Périgueux

Odyssée TROIS CONTES ET QUELQUES Théâtre le Palace Périgueux mardi 20 janvier 2026.

Odyssée TROIS CONTES ET QUELQUES

Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux Dordogne

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-20 2026-01-21

Auteur résolument contemporain, Emmanuel Adely a réécrit les contes

de Charles Perrault en leur rendant la jeunesse malicieuse qui leur est due.

Ainsi « Peau d’huile », « Lou » ou encore « Serial Lover », nous rappelleront

quelques histoires habilement édulcorées par Walt Disney et aujourd’hui

remises en scène dans leurs brutales réalités par le surgissement de #MeToo.

Le Petit Chaperon rouge ou encore Barbe Bleue viennent donc reprendre

du service chez nos contemporains en levant les questions éternellement

refoulées de violence, d’inceste, de domination, de craintes ancestrales.

Cette réécriture par Emmanuel Adely est pour le groupe Merci l’objet

d’un moment tragicomique joué par deux comédiens conteurs qui prennent

un plaisir malicieux à jouer avec cette langue incisive, ironiquement politique,

assurément poétique. .

Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

English : Odyssée TROIS CONTES ET QUELQUES

German : Odyssée TROIS CONTES ET QUELQUES

Italiano :

Espanol : Odyssée TROIS CONTES ET QUELQUES

L’événement Odyssée TROIS CONTES ET QUELQUES Périgueux a été mis à jour le 2025-07-13 par OT Communal de Périgueux