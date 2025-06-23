Odyssée TROIS CONTES ET QUELQUES Théâtre le Palace Périgueux
Odyssée TROIS CONTES ET QUELQUES Théâtre le Palace Périgueux mardi 20 janvier 2026.
Odyssée TROIS CONTES ET QUELQUES
Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux Dordogne
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20
fin : 2026-01-21
Date(s) :
2026-01-20 2026-01-21
Auteur résolument contemporain, Emmanuel Adely a réécrit les contes
de Charles Perrault en leur rendant la jeunesse malicieuse qui leur est due.
Ainsi « Peau d’huile », « Lou » ou encore « Serial Lover », nous rappelleront
quelques histoires habilement édulcorées par Walt Disney et aujourd’hui
remises en scène dans leurs brutales réalités par le surgissement de #MeToo.
Le Petit Chaperon rouge ou encore Barbe Bleue viennent donc reprendre
du service chez nos contemporains en levant les questions éternellement
refoulées de violence, d’inceste, de domination, de craintes ancestrales.
Cette réécriture par Emmanuel Adely est pour le groupe Merci l’objet
d’un moment tragicomique joué par deux comédiens conteurs qui prennent
un plaisir malicieux à jouer avec cette langue incisive, ironiquement politique,
assurément poétique. .
Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
English : Odyssée TROIS CONTES ET QUELQUES
German : Odyssée TROIS CONTES ET QUELQUES
Italiano :
Espanol : Odyssée TROIS CONTES ET QUELQUES
L’événement Odyssée TROIS CONTES ET QUELQUES Périgueux a été mis à jour le 2025-07-13 par OT Communal de Périgueux