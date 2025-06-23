Odyssée UN AMÉRICAIN A PARIS Théâtre l’Odyssée Périgueux
Tarif : – – 25 EUR
VCap sur la France pour le chef d’orchestre américain Joseph Swensen,
qui a rejoint récemment les musiciens de l’ONBA. Dans un concert qui réunit
Ravel et Gershwin, le chef s’associe au renversant et atypique pianiste Lucas
Debargue. Ils nous emmènent en voyage dans le début du vingtième siècle,
suspendus aux notes de deux de ses plus grands mélodistes.
Lorsque Ravel et Gershwin se rencontrèrent, en 1926, le cadet demanda des
conseils de composition à son aîné, qui lui aurait répondu Pourquoi écrire
du mauvais Ravel quand vous écrivez du si bon Gershwin ? La plupart
des œuvres de ce concert datent de cette époque où les chemins des deux
compositeurs se croisent à Paris comme à New York. .
Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
