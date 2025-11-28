Odyssée UNE MAISON DE POUPEE Théâtre l’Odyssée Périgueux
Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne
Tarif : – – 25 EUR
La metteuse en scène Yngvild Aspeli adapte le chef-d’œuvre de son
compatriote Henrik Ibsen dans une version marionnettique virtuose qui rend
à la pièce sa jeunesse et en fait un conte fantastique sur nos illusions.
Nora revisite son passé, accompagnée par des marionnettes à taille humaine
qu’elle manipule avec dextérité et malice pour revivre sa propre histoire.
Les pantins deviennent les métaphores idéales d’une société de faux-semblants,
tandis que peu à peu, le salon de Nora se peuple de créatures étranges
et effrayantes. Stylisée avec une élégance rare, cette histoire de manipulation
et de trahison crée un trouble puissant et un moment de théâtre vertigineux. .
Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
