Odyssée viticole nocturne au Domaine Besancenot Domaine Besancenot Beaune

Odyssée viticole nocturne au Domaine Besancenot

Domaine Besancenot 78 Rue du Faubourg Saint-Nicolas Beaune Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:15:00

fin : 2026-04-18 22:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Le Domaine Besancenot se situe dans le quartier historique des vignerons de Beaune, au faubourg St Nicolas. Une longue cour entourée de bâtiments, au centre ville, qui cache au fond de magnifiques caves du 19 ème siècle.

Dans le cadre de la Nuit des Monuments

De 20h à 22h30, le Domaine Besancenot à Beaune vous invite à une dégustation de vins inédites. Suivez notre parcours animé de courts métrages et commenté jusque dans nos caves. Découvrez notre métier et nos vins à la lueur des bougies. Les plus jeunes pourrons profitez d’une dégustation de sirops sans alcool.

Saurez-vous retrouver ou se cache Thérèsa ? .

Domaine Besancenot 78 Rue du Faubourg Saint-Nicolas Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Odyssée viticole nocturne au Domaine Besancenot

L’événement Odyssée viticole nocturne au Domaine Besancenot Beaune a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1