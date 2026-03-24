Odyssée viticole nocturne au Domaine Besancenot Domaine Besancenot Beaune
Odyssée viticole nocturne au Domaine Besancenot Domaine Besancenot Beaune vendredi 17 avril 2026.
Odyssée viticole nocturne au Domaine Besancenot
Domaine Besancenot 78 Rue du Faubourg Saint-Nicolas Beaune Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:15:00
fin : 2026-04-18 22:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Le Domaine Besancenot se situe dans le quartier historique des vignerons de Beaune, au faubourg St Nicolas. Une longue cour entourée de bâtiments, au centre ville, qui cache au fond de magnifiques caves du 19 ème siècle.
Dans le cadre de la Nuit des Monuments
De 20h à 22h30, le Domaine Besancenot à Beaune vous invite à une dégustation de vins inédites. Suivez notre parcours animé de courts métrages et commenté jusque dans nos caves. Découvrez notre métier et nos vins à la lueur des bougies. Les plus jeunes pourrons profitez d’une dégustation de sirops sans alcool.
Saurez-vous retrouver ou se cache Thérèsa ? .
Domaine Besancenot 78 Rue du Faubourg Saint-Nicolas Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Odyssée viticole nocturne au Domaine Besancenot
L’événement Odyssée viticole nocturne au Domaine Besancenot Beaune a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1
À voir aussi à Beaune (Côte-d'Or)
- Concert de Djazia Satour La Lanterne Magique Beaune 3 avril 2026
- Vins et Chocolats Cuverie de la Maison Louis Jadot Beaune 4 avril 2026
- Hôtel-Dieu Hospices de Beaune 2026 MOUVEMENT(S) [RANDO-VÉLO] De Beaune à Meursault sur les traces de La Grande Vadrouille Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune 4 avril 2026
- Le Combat des Chef.fes Théâtre municipal Beaune 4 avril 2026
- Brunch de Pâques M7 Restaurant by Mercure Beaune Beaune 5 avril 2026